JUHTKIRI | Igapäevane julgus

Selle üle on pead murtud aegade algusest saati. „Armastades kedagi sügavalt, saad jõudu. Olles ise sügavalt armastatud, saad julgust,„ leidis Hiina mõttetark Lao Zi enam kui kahe ja poole tuhande aasta eest. „On hea, kui inimene ei julge teha seda, mida ta ei pea ilusaks. Aga ei ole enam teab mis hea, kui miski ei ole mõne arvates ilus sellepärast, et tema seda teha ei julge,„ on julgust mõtestanud Norra nobelist Sigrid Undset romaanis „Kristiina Lauritsatütar“.