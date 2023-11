Tugev lumesadu on põhjustanud ulatuslikud elektrikatkestused Raplamaal

Ööl vastu reedet hakkas sadama rasket lund ja Kagu-Eestist alates põhja poole on lumesadu olnud väga intensiivne ning on põhjustanud mitmel pool elektrikatkestusi. Kõige ulatuslikumad rikked on Raplamaal, kus hetkeseisuga on elektrita umbes 2000 klienti, teatas Elektrilevi. Rikkeid likvideeritakse suurendatud jõududega.