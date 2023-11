Robottolmuimejast ilma jäänud klient Lidli sooduspakkumisest: kui kaupa jagub vaid oma töötajatele, siis miks üldse tarbijat reklaamiga nörritada?!

Jaanusele (nimi muudetud – toim) hakkas Silvercresti kaubamärki kandev pühkimisfunktsiooniga robottolmuimeja silma Lidli kliendilehes: tavahinnaga 139.99 maksev masin oli alla hinnatud 69.99 peale. Et kampaanialehes lubati, et tolmuimejad on poes saadaval alates 23. novembrist, seadis Jaanus end poe ukse taha juba neljapäeva hommikul. Paraku ei õnnestunud müügisaalist ihaldatud kaupa leida, ning lepliku mehena arvas Jaanus, et ehk tuleb tolmuimeja müügile ikkagi just mustal reedel. Must oli aga hoopis Jaanuse närv, kui ta ka järgmisel hommikul ei suutnud poest leida superpakkumisele viitavat hinnasiltigi. Kus siis tolmuimejad on?