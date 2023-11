Hüvasti trellid: kohus on veendunud, et pedofiil suudab end vabaduses kontrollida

Andres Kents vahistati 2021. aastal ja mõisteti kohtus süüdi laste seksuaalses väärkohtlemises. Tallinna ringkonnakohtu otsuse järgi peaks tema vanglakaristus lõppema 2026. aasta kevadel, kuid Tartu maakohus on teinud 20. novembril määruse, millega võib Kents vabadusse pääseda palju varem. Kohus on hinnanud kogumis Kentsi asjaolusid ning jõudnud veendumusele, et reaalne vangistus on oma eesmärgi täitnud: süüdimõistetu ei pea enam viibima trellide taga.