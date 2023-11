KODANIKUJULGUSE AUMÄRK: rõlget peksmist pealt näinud tüdruk utsitab märkama ja vajadusel sekkuma

„Mind vist kõige rohkem häirib see, et seda peksmist nägid pealt kaks tüdrukut, kes olid minust oluliselt nooremad,“ on kodanikujulguse aumärgi saanud Iti-Anett veendunud, et vägivaldne vaatepilt jätab pealtnägijatele jälje terveks eluks.