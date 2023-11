LÄHEB KÜLMAKS! Nädalavahetusel on kuni 15 külmakraadi

Laupäeval jääb madalrõhkkond Eesti-Läti piirimaile tiirlema ja selle servas sajab meil vahetevahel lund. Rannikualadel ka tuiskab, sest põhja- ja kirdetuul ulatub puhanguti 15 m/s, sisemaal on tuul mõõdukas. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, öösel on idapoolsetes maakondades ka selgemat taevast ja siis langeb temperatuur -10°C ümbrusse, saarte rannikul kõigub veel 0°C lähedal.



Pühapäeval madalrõhkkond nõrgeneb, aga ulatub põhjaservaga veel Eestini. Lumehooge on hõredamalt ja harvem ning sajuhulk on enamasti väike. Tuul puhub kirdest ja idast, on sisemaal mõõdukas, rannikul puhanguti pisut tugevam. Põhjakaarest tuleb külma lisaks. Õhutemperatuur on öösel -5 kuni -10°C, selgineva taeva all langeb -15°C-ni, päeval -2 kuni -7°C.