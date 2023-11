ÕL VIDEO | Lilleväli: õppekogunemistele ilmumist takistab enim mure sissetulekute vähenemise pärast

„Ründetegevus hakkab üldises raamis raugemise märke näitama seoses ilmastiku halvenemisega. Mobiilsus saab pärsitud, soomustehnika kasutamine on pärsitud, kaevikud täituvad veega. Seda enam hakkab esile tõusma tahetevaheline võitlus. Ja kahtlemata on Ukrainal oma riiki kaitstes oluliselt suurem tahe neid lahinguid seal välja peal võita,“ lisas Kiviselg.

Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsler Susan Lilleväli tegi ülevaate viimatisest lisaõppekogunemisest. Ta rõhutas, et õppekogunemistes midagi tavapäratut ei ole, neid tehakse regulaarselt selleks, et testida otsustusahelat ja üksuste valmidust oma ülesandeid täita.

Lilleväli rääkis, et peamiseks takistuseks õppekogunemistele ilmumiseks on sissetulekute vähenemine.

„Nad ütlevad, et neil ei jätkata töötasu maksmist sel ajal, kui nad viibivad õppekogunemistel. Üle poolte tööandjatest, 55 protsenti, on valmis toetama reservväelasi ajal, kui nad osalevad õppekogunemistel. See tulemus on tegelikult juba väga hea,“ sõnas Lilleväli. Umbes 20 protsenti tööandjatest on öelnud, et neil ei ole reservväelasi tööl.