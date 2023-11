Koeru alevikus sai lahustiaurude plahvatusest alguse tulekahju, kaks inimest viidi haiglasse

Täna kell 8.37 said päästjad väljakutse Koeru alevikku Paide teele, kus tootmishoone värviruumis plahvatasid lahustiaurud ning see süütas ca 40 ruutmeetri suuruse ruumi põlema. Kaks läheduses olnud inimest said viga ning kiirabi toimetas nad haiglasse.