VILLU VAATLUSED Pilv pükstes, püksiauk lahti ja kalossid jalas

Vladimir Majakovskil oli sellenimeline poeem – „Pilv pükstes“. Püksid on meestel tänapäeval pea samad, erinevad vaid lõikelt, kuid pilved on omandanud sootuks teise tähenduse. Need olid lihtsalt tunduvalt avaramad kui tühipaljad säärevarjud. Aga kõik on ju kinni moes.