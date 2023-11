RASKED TEEOLUD: hommikul oli üle Eesti mitu avariid

Pärast kella kaheksat hommikul teatati, et Märjamaa vallas Loodna külas on auto teelt välja sõitnud. Õnnetuse hetkel viibisid autos mees ja naine. Mees sai vigastada ja meedikud kontrollivad tema tervist. Juhtunu täpsemad asjaolud on veel selgitamisel.

Politsei sai kell 8.10 teate, et Pärnu maakonnas Tori vallas Nurme külas toimus kahe sõiduauto kokkupõrge. Õnnetuses keegi vigastada ei saanud. Esialgsetel andmetel tegi kaubik möödasõitu, kuid põhjustas sellega avarii. Õnnetuse täpsemad asjaolud on veel selgitamisel.

Politsei sai kell 9.42 teate, et Harjumaal Saku vallas Männiku külas sõitis auto küljega vastu posti. Autot juhtinud naine sai vigastada. Töö sündmuskohal käib ja kõik asjaolud on veel selgitamisel.

Täna on ilmastikuolud väga halvad ning üle Eesti on toimunud juba mitmeid liiklusõnnetusi. Selleks, et kõik jõuaksid turvaliselt sihtkohta, tuletab liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss meelde, et liikluses tuleb olla eriti tähelepanelik ja sõita teeoludele vastava kiirusega. Samuti tuleb vältida ohtlikke manöövreid.