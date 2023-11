Ravimatut depressiooni võib leevendada ajuimplantaat

Lõikuse nurjumist Jon Nelson ei peljanud – surm oli talle juba ammu tundunud ainus lahendus. Hiljem tunnistas Jon väljaande Science News ajakirjanikule siiski, et noorima poja viimased sõnad nende lõikuseelsel lahkuminekul – „Isa, kas me ikka kohtume veel?“ – tekitasid temas kõhedust. Rängast depressioonist vintsutatud ja aastaid enesetappu kaalunud pereisa nägi end esmakordselt läbi oma lapse silmade. „Mõtlesin esimest korda: „Ma natuke ikka loodan, et ma ei sure,““ kirjutas Science News tänavu septembris.