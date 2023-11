JUHTKIRI | Must reede on otseses ühenduses kasumiahnusega. Ostlejatele suunatud pidupäeva siit otsida ei maksa

Must reede on juurdunud Ühendriikides, kus see tähistab kauni legendi järgi hetke, mil kaupleja pole enam oma tuludega punases ehk nüüd saab juba midagi teenida ka, ettevõte jääb ellu. Tegelikkuses on aga must reede otseses ühenduses kasumiahnusega ja sageli niigi külluses suplevate suurte kaubakettide poolt promotud. Tänupühaparaade, mida peetakse üle ookeani päev varem, rahastavad just suured müüjad. Kõik ikka selleks, et ahnus ajaks rahva hulluks ja paneks ostma rahanumbreid tundmata. See on päev, kui käibed mitmekordistuvad.

Kriitikud on ammu pannud tähele, et sageli on suurte pakkumiste taga enne vargsi ülesujunud hinnad. Nii saab rasvasema numbriga, -30 pole ju nii ahvatlev kui pool maha. Sestap tuleks varem hinnavaatluse portaalide kaudu uurida, kas see imeline hind juba suvel tavahinnana olemas polnud.

Kui see teil südame pahaks ajab, on täiesti arusaadav. Kuid paraku on jõulupühad meie alateadvuses seotud rohkem kinkide kui kuuse ja verivorstidega. See detox, et end kaubandusest vastu detsembrit vabastada, tahab märksa enam aega. Ja on ju tegelikult tore, kui teadlikult, kontrollides ja mõistlikult saab perele allahindlusi ära kasutades midagi osta.