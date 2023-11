„HULLUNUD HULIGAANIDE KAMP“: Dublinis toimunud pussitamisest said alguse tänavarahutused

Neljapäeva pärastlõunal Dublini kesklinnas algkooli lähedal toimunud pussitamises sai viga neli inimest. Ühe viieaastase tüdruku seisund on kriitiline. Veel kaks last, viieaastane poiss ning kuueaastane tüdruk ja üks 30. eluaastates naine said vigastada. Viimane viibib haiglas raskes seisundis. Võimud võtsid laste vanematega kohemaid ühendust. Iiri ringhäälingu RTÉ teatel ravitakse kuueaastase tüdruku peavigastust ja talle tehakse operatsioon. Kergeid kehavigastusi saanud viieaastane poiss lasti mõne tunni jooksul pärast rünnakut haiglast välja.