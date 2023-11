IGOR TARO: ainus sõnum, mida president saaks erakondade esindajatele anda – hakake tegelema riigikogus sisulise tööga ja lõpetage jantimine

Varsti on selle nädala kolmapäeva-neljapäevane istung kestnud juba terve ööpäeva ja nii on see olnud tegelikult mitu nädalat järjest. Ööistungid on muutunud erilisest sündmusest rutiiniks. Neid on toimunud ka eelmistes koosseisudes, kuid siiski vaid mõne konkreetse küsimusega seonduvalt, milleks enamasti on olnud riigieelarve vaidlused aasta lõpus.