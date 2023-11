SÕJAKOKKUVÕTE | Putin: meie tahame rääkida, ukrainlased mitte

Mõistagi esitasid paljud teised riigijuhid Vladimir Putinile etteheiteid, millele tema vastas talle omase häma ja tähelepanu kõrvale juhtimisega. Ta väitis, et Venemaa on alati olnud läbirääkimisteks valmis, kuid ukrainlased ei tahtvat laua äärde tulla. „Jah, muidugi, sõjalised käigud on alati teatud inimestele, teatud perekondadele, riigile tervikuna traagilised,“ rääkis ta, viies seejärel jututeema sujuvalt hoopis Lähis-Idasse ning süüdistas lääneriike, et nood on šokis ukrainlaste, aga mitte Gaza sektori palestiinlaste pärast. USA president Joe Biden ning ka Hiina president Xi Jinping otsustasid videokohtumisel mitte osaleda.