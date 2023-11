PAUK LUUAVARREST: Hollandi valimised võitis blondi juuksepahmakaga mees, kes jälestab islamit ja armastab kasse

Kui hollandlased kolmapäeval valimisjaoskondadesse kogunesid, ei aimanudki paljud, et üks paremäärmusesse kalduv partei võtab mäekõrguse võidu. Seda ei uskunud ka partei liider Geert Wilders, keda on nii vaadete kui ka silmatorkava juuksepahmaka tõttu nimetatud Hollandi Trumpiks. Kes on see immigratsioonivastaste vaadetega poliitik, kellel on suur šanss saada järgmiseks Hollandi peaministriks?