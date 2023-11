METOODIKA VÕI SISU: kumma süüks võib panna TV3 madalad reitingud?

Reitingud on ühe telekanali kõige kõvem valuuta. Sel aastal on ette tulnud nädalaid, kus esikümme kuulub ainult Eesti Televisioonile (ETV). Sügishooajal on edetabelisse trüginud ka Kanal 2, mille „Ma näen su häält“ on isegi ETV „Pealtnägijalt“ esikoha napsanud.