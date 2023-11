Kaja Kallas jõuluvana-skandaalist: ainuke inimene, kes lastele ei valeta, olen mina

„Viimased ajad ei ole olnud kerged ei mulle isiklikult ega ka erakonnale. Oleme saanud palju kriitikat eelkõige meie eelarvepoliitiliste algatuste eest. Lühidalt kokku võttes ei meeldi kellelegi maksutõusud. Mulle endale ka ei meeldi. Aga uskuda, et me suudame 33 protsendilise maksukoormusega pakkuda oma elanikonnale samu teenuseid, mida teised Põhjamaad pakuvad 45-53 protsendilise maksukoormuse juures, on uskuda muinasjuttu jõuluvanast. Nii nagu pole olemas jõuluvana ja tasuta kingikotte, pole ka olemas riiki, mis saaks raha kusagilt mujalt kui oma maksumaksjate käest. Need on meie oma maksumaksjad, kes peavad maksma kinni kõik avalikud teenused, toetused ja palgad, mida riik siis omakorda läbi eelarve laiali jaotab,“ rääkis Kallas.

Kallas ütles, et sai sel nädalal riigikogus teada, et alla seitsmeaastased lapsed kuulavad ja loevad tema kõnesid ning said sealt teada, et jõuluvana ei ole olemas. „Esiteks, mul on hea meel, et meie lapsed on nii poliitikahuvilised. Ma ei teagi, kas nüüd vabandada kõigi laste ees, või kui nad suureks saavad, siis saavad nad teada, et ainuke inimene, kes neile ei valetanud, olin mina,“ arutles Kallas.