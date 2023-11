EESTI JALGPALL | Mart Soidro: kuningas ei ole alasti. Tal on vest seljas!

Eesti (FIFA edetabelis hetkel 118. kohal) loositi EM-i valikturniiril ühte alagruppi Belgia (5.), Austria (25.), Rootsi (23.) ja Aserbaidžaaniga (120. kohal). Pärast loosimist sõnas peatreener Thomas Häberli, et saanuks minna palju hullemini ja suures plaanis on see mängitav alagrupp. Nojaa, siis tundus, et Belgia ühe põlvkonna paremad päevad on möödas, Rootsi on madalseisus ja Austria on nagu Austria ikka , ei midagi erilist.