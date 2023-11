INVALIIDIST POJA ISA: teen poja heaks kõik mis võimalik, aga riik mind ei usalda. See on kõik üks suur jama!

Valdeko ütleb, et siiani sai pere tegutseda ühtse leibkonnana. „Nüüd oleks me pojaga nagu kaks eraldi leibkonda. Arveid, nagu elekter, tuleb hakata poolitama? Pean hakkama poja arvelt raha üle kandma enda arvele. Söögiga sama lugu. Aga kui ma kulutan pojale rohkem kui tema abiraha võimaldab, siis ei arvesta seda keegi. Selle kohta öeldi, et nii peabki, sa oled ju isa. Kui sa püsid eestkostetava sissetuleku piires, oled eestkostja, aga kui on vaja juurde maksta, oled isa. Loomulikult, isana hooldan oma poega nii hästi kui vähegi võimalik ja nii-öelda oma raha ei loe. See on kõik üks suur jama,“ leiab ta.