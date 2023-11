OOTAMATU VOODIPARTNER! Hotellis lutikatega kohtunud naine: „Põues hakkas sügelema – vahtisin tõtt laibaga.“

„Olin just uinunud, kui tundsin unes, et keegi kõnnib mööda mu kätt. Raputasin seda ja ärkasin üles. Tahtsin uuesti magama jääda, kui tundsin, et jalutaja on jõudnud juba põue. See enam küll uni pole. Panin tule põlema ja vaatasin tõtt musta pisikese putukaga,“ sõnab Õhtulehele Kaire (nimi muudetud).