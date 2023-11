VIDEO | Kallas: valitsus sidus veel kuus riigieelarvega seotud eelnõu usaldushääletusega

Kallase sõnul pole Venemaa tegevus üllatav ja selleks on ette valmistatud. „Oleme valmis ka selleks, et põgenike surve suureneb.“

Kallas sai sel nädalal riigikogus teada, et alla seitsmeaastased lapsed kuulavad ja loevad tema kõnesid ning said sealt teada, et jõuluvana ei ole olemas. „Esiteks, mul on hea meel, et meie lapsed on nii poliitikahuvilised. Ma ei teagi, kas nüüd vabandada kõigi laste ees, või kui nad suureks saavad, siis saavad nad teada, et ainuke inimene, kes neile ei valetanud, olin mina,“ muigas Kallas.

Siseminister Lauri Läänemets ütles, et tema usub jõuluvanasse ja sellepärast hoitakse lahti piiri Soomega. Idapiiriga on teised lood.

„Esimesed migrantide grupid üritasid siseneda Eesti territooriumile, sealt saati on natuke üle 20 inimese Eesti piiridele jõudnud. Me ei käsitle neid kui põgenikke, sest nad on Venemaale sisenenud legaalselt ja viisadega, seetõttu ei ole mingit alust arvata, et nende elu ja heaolu seal kuidagi ohustatud oleks,“ sõnas Läänemets.

Palju küsitakse seda, miks Eesti ei ole juba piiri sulgenud.

„Me oleme valmis piirid sulgema, kui selleks vajadus tekib. Aga me ei hakka seda tegema lihtsalt tegemise või kuvandi pärast. Eesti ei ole nii nõrk, et me nädala jooksul paarikümne mingrandiga hakkama ei saaks oma piiridel. Piiride sulgemine praegusel hetkel oleks ülereageerimine ja pigem näitaksime nõrkust oma vaenlasele, kindlusetust partneritele ja võibolla ka õhutaksime hirmutunnet oma ühiskonnas, mis on venelaste üks tegelikke eesmärke,“ rääkis Läänemets.

Läänemets märkis, et presidendi mure on sama mis neil. Ka täna hommikul arutati, mida saaks teha, et eelnõusid ei peaks usaldusega siduma. „See pole normaalne, kui kõik eelnõud blokeeritakse ära ja kõiki asju minnakse usaldusega siduma. Me tahame ka debatti. Me teeme enda arvates häid asju ja raskeid valikuid ning me tahame, et seda mõistetaks. Läbi debati tuleb mõistmine. Seda ei tule, kui usaldusega tuleb kogu aeg siduma hakata. Selles mõttes on presidendil õige mure,“ sõnas Läänemets.