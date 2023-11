Kohus ei lasknud kunagist kuritegeliku ühenduse juhti Haron Dikajevit vabadusse

Süüdistuse järgi rahastas kuritegelik grupeering oma tegevust majandus- ja varavastaste kuritegudega: muu hulgas pandi toime käibemaksupettusi, millega tekitati Läti ja Leedu riigile ligikaudu 300 000 euro suurune kahju. Ühendust finantseeriti ka Eestis sooritatud kelmustega, millesse kaasati inimesi, kes soostusid teatud tasu eest enda nimele järelmaksu- ja laenulepinguid vormistama. Selle tulemusena sai ühendus tehnikat ja sularaha.

Haron Dikajev on mõistetud 12 aastaks vangi. Tänavu on tema ennetähtaegset vabastamist arutanud nii Viru maakohus kui Tartu ringkonnakohus ning teda ei ole vabadusse lastud.

Novembris ei võtnud Riigikohus Dikajevi kaitsja määruskaebust arutusele. Kaitsja vandeadvokaat Raiko Paas sõnas, et veel pole kliendiga otsustatud, kas pöördutakse ka Euroopa kohtu poole.