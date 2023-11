PALUN ILMA VIIRUSPAANIKATA | Irja Lutsar: pandeemia peab ennekõike lõppema meie peades. Ranged piirangud jätkusuutlikud pole

Esialgu oli koroonaviirus küll väga kuri, aga praeguseks oleme me teda tundma õppinud. Inimeste hirm ja mure viiruste ees on aru saadav. Kohati kostub soovi, et pandeemia alguses ju suutsime hingamisteede viirushaigusi vältida, miks me seda praegu ei suuda. Oluline on siiski nentida, et viirushaiguste vältimine oli ka pandeemia ajal lühiaegne ning ranged piirangud jätkusuutlikud pole.