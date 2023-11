AJAAKEN AHENEB? Ukraina võimalik rahu toob pinged Baltikumi

Eesti kaitse- ja diplomaatiaringkondade hinnangul hakkavad USA juhid suunama oma energiat Ukraina ja Venemaa rahukõneluste alustamisele. Selle sammu ajend on egoistlik, kuid poliitiliselt loogiline. Ühendriikides on lähenemas presidendivalimised ning ametis oleva demokraadist presidendi Joe Bideni valijad pole huvitatud Ukraina küsimusest. Silmapiiril on oht, et teda hakatakse valimiskampaania käigus kottima kahelt poolt: Donald Trump ja teised vabariiklased nõuavad sõjast lahkumist, kuid Bideni demokraatidest kaasvõitlejad nõuavad veelgi suuremaid samme Ukraina abistamiseks. Kahvlist aitaks välja rahu, aga sellega muutuks kogu geopoliitiline olukord, mis puudutab ka Eestit.