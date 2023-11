Maailm seevastu ootab rahu, sest sõda on igas mõttes kulukas. Seda soovib suur osa valijaid üle Atlandi ookeani, Euroopast rääkimata. Võib arvata, et tegelikult unistavad kõik rindeolijad lahingute lõpetamisest. Ukraina võidust. Normaalsest Venemaast, mis iganes see ka ei tähendaks.

Kuid paraku pole asjad nii lihtsad. Just Venemaa mõjutegevust nähakse praegu nn patsifistlike tuulte taga – et puhata, jõudu koguda ja siis… On ju Vladimir Putin korrutanud, kui vastuvõetamatu Läänemere piirkonna NATO staatus talle on. Samamoodi on külma sõja heidutusena kõlanud väide: ah vaevalt et allianss tuleb Narvat kaitsma. Kahjuks on ka mõned liitlaste esindajad eri vormides seda võimendanud.

Putini maffialaadses võimuhaardes olev Venemaa ei tunne rahu meile ja ülejäänud läänele arusaadavas võtmes. Nendele on omasem George Orwelli „1984“ Suure Venna arusaam: „Sõda on rahu. Vabadus on orjus. Teadmatus on jõud.“

Seda kõike me kahjuks idapiiri puhul näemegi. Oma rahva põhjalikku ajupesu, kahurilihaks alandamist ning hirmuajastut, kus vähimagi sõjavastase piiksatuse eest mõistetakse aastateks kolooniasse.

Meie jaoks tähendab praegu terendav rahu, et Ukraina on kaotanud oma territooriumi ja Venemaal näeb sama võim sõja võimalikku jätkumist meie enda õuel. Sest on enam kui suur tõenäosus, et pärast pausi tuleb Vene karu meie piire kompama – kas NATO vihmavari katab ikka näiteks Narvat. Eks ta piki pead saab, aga selle käigus võime märksa enam haiget saada.