SÕJAKOKKUVÕTE | Vene tantsija sai HIMARSi tabamuses surma

Ukraina sõjaväe pressiesindaja Oleksandr Štupun ütles, et ukrainlased on täheldanud Vene vägede rünnakute aeglustumist ja ka õhurünnakute arvu vähenemist Avdijivka linna ümbruses. Sinna saadetakse vähem sõdureid ja tehnikat, ehkki endiselt võtavad okupandid sõjaseadusi rikkudes sihikule linna suunduvaid kiirabi- ja evakuatsioonisõidukeid. Reuters kirjutab, et kunagi 32 000 elanikuga asulas on alles vaid 1500 inimest.