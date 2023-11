NOORTE TEADLIKKUS SEKSUAALTERVISEST ON PARANENUD? „Teemasid koolis küll käsitletakse, aga ei saa ka sada protsenti rahul olla.“

Naistearst Kai Part tõdeb samuti, et alaealiste puhul on nii omal soovil raseduse katkestamine kui ka sünnitamine meie kultuuriruumis pigem soovimatud tervisesündmused. Statistikaameti andmebaasi järgi on 15–19aastaste omal soovil raseduse katkestamise arv alates 1994. aastast kümme korda vähenenud. „2022. aastal oli selles vanuserühmas 240 aborti. Oleme samal tasemel Põhjamaadega ja teadusuuringutes on Eesti kiiret langust võrreldes teiste riikidega esile toodud,“ sõnab Part.



Sündide arv samas vanuserühmas on veelgi enam kahanenud. Aastal 2022 oli 170 sündi 16–19aastaste hulgas ja neli sündi alla 16aastaste hulgas. Part sõnab, et nii alaealiste sünnitajate kui ka abortide arvu vähenemisele on kaasa aidanud seksuaalteemadest rääkimine koolides.