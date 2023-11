Riiklik lepitaja õpetajate ja riigi palgatülist: „Me püüame olla ühe ja teise poole nahas.“

„Kui ma näen, et kumbki pool pole valmis mitte ühekski kompromissiks ja ei ole enam uusi ettepanekuid, siis me lõpetame koosoleku erimeelsuste protokolliga ehk kokkulepet ei tule. Peab olema mingi usk, et asjaga jätkata, niisama ei taha oma ega kellegi teise aega raisata,“ ütleb õpetajate ja riigi palgatüli vahendav riiklik lepitaja Meelis Virkebau, kes määras vaidlejate järgmise kokkusaamise 1. detsembriks.