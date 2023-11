MÄNGUS OLI VIINAKURAT! Tabivere liiklusõnnetuses hukkunud ukrainlased olid purjus

Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Ken Kiudorf ütles toona Õhtulehele, et pole kindlaks tehtud, kes oli roolis. „Paraku on mõlemad autos viibinud inimesed surnud, mistõttu ei saa me kelleltki õnnetuse kohta küsida, vaid peame asjaolusid selgitama ekspertiisi ja teiste tõenditega.“ Seda pole ka praegu veel kindlaks tehtud.