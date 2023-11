TULI RÖÖVIS KODU: „Ema helistas nutuse häälega, et maja on maha põlenud!“

MTÜ Naerata Ometi juht Heiki Lutschan: „Kui perekond Toodu lugu teid kõnetab ja tunnete, et tahate neid aidata asjade annetamise või rahalise toetusega, kirjutage meilile [email protected] või helistage numbril 56 255 274. Kui saaksime koguda kokku kasvõi 20 000–30 000 eurot, oleks see neile suureks-suureks abiks. Hetkeseisuga on MTÜ kogunud 878 eurot.“