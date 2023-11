Coop Lotoga Toyota RAV4 võitnud 18aastane Elise: Ma olen just lubadega lõpusirgel ja siis tuleb selline kõne, et teie oletegi selle auto võitnud!

Elise Lember on nüüdsest logistika IT-süsteemide nooremspetsialist, tal on jäänud Tööstushariduskeskuses teha veel ainult praktika. Samuti teeb see silmipimestavalt kaunis ja tubli neiu just praegu autojuhilube: „Hetkeks ma olen (eksameid teinud) teinud kaks kuud – olen lõpusirgel juba. Ja mul on selle üle väga hea meel, et ma otsustasin, et ma nüüd lähen, ma käisin ka suvel selleks tööl, et ise maksta oma autokool kinni.“

„See autovõit on nii hea praegu siia – kõik jooksis kokku. Et ma just olen lubadega lõpusirgel ja siis tuleb selline kõne Martinilt, et teie oletegi võitnud selle Toyota!“ Alguses uuris hääl teisel pool, kas neiu Coopis käib ja kas ta on poe juures näinud mingit autot. „Ma ütlesin, et jah, mingi aeg nägin, et see oli seal ja ütlesin selle peale, et nagunii loositi välja juba, seda ei ole seal enam, ma ei ole seda juba pikalt näinud seal!“ selgitas Elise ja jätkas: „Ta ütles, et ei, see ei ole välja loositud veel, just SINA võitsid selle! Ma ütlesin, et ei, päriselt, kuidas see võimalik on?“

Elise ütleb, et ei uskunud seda: „Ma läksin koju ja olin nii emotsionaalne – ma nutsin suurest rõõmust! Mulle ei jõudnud see üldse kohale.“ Alles siis, kui ta hakkas mõtlema sellele, et Martin saatis talle veel kinnituskirja, siis see tekitas temas selle tunde, et vist päriselt tema võitiski. Emotsioone pole Elisel lihtne veel siiani sõnadesse panna.

Elise mõtles tegelikult kogu aeg endamisi, et see oleks väga super, kui ta võidaks selle auto ja käiski selleks iga päev Akadeemia tee Coopi poes, sest esiteks on see tema kodule kõige lähemal ja ka kõige mugavam: „Siit leiab alati kõik vajaliku – ei pea kunagi kahtlema, et pead kuskile mujale poodi minema. Mulle meeldib see pood väga, siin käingi kõige rohkem.“

„Ma sõidan uhkusega siit ise ära!“ Coop Loto peavõitja Elise Lember

Coopi Loosist kuulis Elise Facebookist ja registreeris juba suvel. „Vaatasin, et seal oli igasugu auhindu: telekas, kinkekaardid, igasuguseid asju oli. Mõtlesin, et huvitav oleks sellest osa võtta – ja võtsin. Mõtlesin, et selle Toyotaga võiksin küll mina siitsamast Coopi eest koju sõita. Ma nii väga kogu aeg mõtlesin selle peale ja et see võiks olla minu oma. Ja nüüd tuli see mulle, aga siiamaani ei usu seda.“

Foto : Mari Luud