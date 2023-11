Kevadine koolivaheaeg nihkub nädala võrra varasemaks

Ministeerium soovitab koolidel järgida ministri kehtestatud vaheaegu. See võimaldab paremini korraldada õpilastele ja õpetajatele suunatud üleriigilisi üritusi, samuti on oluline lapsevanematele perega puhkuse planeerimiseks.

Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja teadusministri määruses toodust erinevad koolivaheajad. Arvestama peab, et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab kaheksa järjestikust nädalat. Erakoolid peavad järgima, et õpilasel on õppeaasta jooksul vähemalt kaheksa nädalat koolivaheaega, sellest kaks nädalat õppeaasta sees.