NETIST OSTMISE ABC: just need nõuded peavad olema selge nagu hambapesu, et hoida oma kontod kaitstuna

Elementaarne on, et arvutis oleks olema viirusetõrje ja veebilehitsejatel oleksid tehtud turvauuendused. Vaata, et sinu parool ei oleks aimatav (admin123, ees+perekonnnanime esimene täht – see ei sobi!). Oma sotsiaalmeedia kontodel lülita sisse kahe astmeline autentimine, et sisselogimisel küsitaks peale parooli ka näiteks sõrmejälge, sõnumina saadetud koodi, näotuvastust või teise seadmega sisselogimist.