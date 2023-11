E-LOLLITAMISE KÕRGE KUNST | Ilusa brändipoe hinnad ajasid käed värisema. Aga ostma asudes kadusid raha ja pangaandmed ning kaupa ei saabunudki

Kas hinnad tunduvad olevat liiga head, et tõsi olla? Sinu lemmikbränd on järsku poole hinnaga müügil ja üldse, kõik maailma parimad brändid – tasub olla kahtlev. Mida peab aga veel jälgima, et mitte langeda e-ostu sooritades pettuse ohvriks?