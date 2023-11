NELI SÕJAVABA PÄEVA: Iisrael ja Hamas sõlmisid pantvangide vabastamiseks ajutise relvarahu

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu büroo teatas teisipäeva hilisõhtuses avalduses, et nelja päeva jooksul vabastatakse 50 naist ja last. Sellel perioodil lubati teha võitlusesse paus. Lisaks lubati, et iga kümne täiendava pantvangi kohta pikendatakse pausi veel päeva võrra. „Iisraeli valitsus on võtnud kohustuse tuua kõik pantvangid koju,“ kuulutati avalduses. Palestiina vangide vabastamist sealjuures ei mainitud.