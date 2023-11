Justiitsministeerium ei avalda riigikogu liikmele Kert Kingole korruptsiooniasjade menetluskulusid

„Need mitmed- mitmed miljonid, mida tühimenetlustele prokuratuur oma jonni pärast kulutab, on avalikud vahendid ehk maksumaksja raha. Rahvale kehtestatakse järjest uusi makse kuna „raha on vähe“ ja samal ajal kulutatakse vastutustundetult miljoneid riigi ja maksumaksja raha,„ sõnas Kert Kingo Õhtulehele. „Eriti märkimisväärne on, et riigi raha sellist kulutamist hoitakse n-ö saladuses ja neid summasid põhimõtteliselt keeldutakse avaldamast, kuigi tegemist on avalike vahenditega.“

Kingo pöördus justiitsministri poole, paludes vastata küsimustele, mis puudutavad kustiitsministeeriumi (prokuratuuri) eelarvet. Riigi kulud kuritegude uurimisel koosnevad väga paljudest komponentidest, mis ei ole erinevate asutuste kaupa täielikult võrreldavad. Kohtueelset menetlust korraldab uurimisasutus, kes teeb erinevaid menetlustoimingud (sh jälitus ja ekspertiisid) ning kannab nimetatud menetluskulud, selgitas vastuseks minister Kalle Laanet. Prokuratuur ei arvuta jooksvalt oma kulusid ning neid ei arvestata menetluskulude hulka ega mõisteta üheski menetluses kelleltki välja. Suurema osa kuludest moodustavad tööjõukulud (ca 90%), lisas ta. „Seoses konkreetsete menetlustega, millele oma kirjas viitate, on oluline tähele panna, et asjades, mis pole veel lahendini jõudnud, nt Porto Franco juhtum (Kersti Kracht) või Tallinna Sadama juhtum, ei ole menetluskulusid millegi põhjal võimalik kokku lugeda,” teatas Laanet. „Konfidentsiaalsete kohtulahendite puhul, nt Martin Halliku juhtum, Eveli Vavrenjuki jt juhtum ning Porto Franco juhtum, soovitan info saamiseks pöörduda otse kohtu poole, kes juhtumi konfidentsiaalseks on märkinud. Nendel juhtudel otsustab kohus, kellele ja millistel tingimustel kohtuotsusega seotud infot avaldada. „

Nüüd tegi Kingo ama arupärimise rahandusministrile lootusega, et sealt saab mingeid vastuseid. „Kui ei saa, siis kaalun kohtu käest küsimist.“