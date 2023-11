SÕJAKOKKUVÕTE | Zelenskõi: olen üle elanud viis-kuus mõrvakatset

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles Briti tabloidile The Sun, et Venemaa soovib ta 2023. aasta lõpuks Ukraina presidendi kohalt kangutada, mille jaoks on koostatud koguni destabiliseerimiskava koodnimetusega Maidan-3. „Viimane info on see, et operatsiooni nimi on Maidan-3. See tähendab Ukraina presidendi vahetamist. Nad kasutavad kõiki vahendeid, mis neil on,“ rääkis ta. Ta lisas, et on üle elanud vähemalt viis-kuus Vladimir Putini korraldatud mõrvakatset. „See on nagu Covid, läheb iga korraga lihtsamaks,“ kommenteeris president. Ta tunnistas, et tundis esimesel korral paanikat, ent hiljem – nagu ka koroonaviirust korduvalt läbi põdedes – ei pööra sellele enam erilist tähelepanu. „Luure lihtsalt jagab sinuga, et näe, jälle tuli üks rühmitus Ukrainasse [atentaati] üritama.“