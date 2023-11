METSAVANA: suuski võib jõulude ajal määrida, aga lumi on põlvini alles Tartu maratoni ajaks

Raplamaa ilmataat, Metsavanaks kutsutav Arvo Saidla, ütleb oma loodusvaatlustele tuginedes, et viimased paar aastat on ilmaskeemid olnud üsna sarnased. Üks nüanss tõotab eeloleval talvel ja kevadel siiski tulla erinev: jaanuari teises poolest on oodata sügavat lund ning kevadel on maa tavapärasest niiskem.