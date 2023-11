SIIRI LAIDLA: elukeskkonna puhtus on isegi laulupeost olulisem. Sest mida seal oikumeenilise prügihunniku otsas ikka laulda

Pean rõõmuga tõdema, et viimaks ometigi on hakatud prügiteemale rohkem tähelepanu pöörama. Ja seda mitte vaid meedias ning teoreetilistes aruteludes, vaid ka tegudes. Varem on prügiprobleemi küll siit- ja sealtnurgast kergitatud, kuid tegudeni jõudmata. Igaühe eluvaatesse ja käitumisse peaks jõudma veendumus, et kui me ei soovi emakest Maad prügi alla matta, tuleb alustada iseenda tegude ja harjumuste muutmisest. Näiteks prügisorteerimisest.