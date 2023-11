JUHTKIRI | Puudega inimeste mure: kui riik tahab, tunnistab puuet. Kui ei taha, tühistab selle ära

Õhtuleht kirjutab järjekordse loo sellest, et puudega inimestele lubatud ja sisse töötatud teenus kaob ära. Juba klassikaline värk: alguses saab eurorahaga korraliku hoo sisse ning inimesed leiavad teenused üles ja hakkavad neid tänulikult kasutama. Siis aga saab europrojekt läbi ja need, kes olid harjunud sellele toetuma, kukuvad auku. Sest riik küll algul justkui pikendab teenust, aga siis lõpetab. Teadagi, on ju vaja kokku hoida! Inimlikkust ei saa aga Exceli tabelisse panna.

Samal ajal väheneb ühiskonnas erivajadustega, nende hulgas puudega inimeste osakaal ning peab seega jälle seletama, miks nad võiksid meie ühises elus kaasa lüüa – siis kulub nende peale lõppkokkuvõttes vähem raha! Kui inimese elul on eesmärk ning tal on võimalus iseendale ja ühiskonnale kasulik olla, kulub tema peale ressurssegi vähem. Lisaks elukvaliteet: kas te ise tahaksite pigem kinnises asutuses seinu vahtida või siiski vastavalt võimetele ja soovile midagi toredat teha?

Samuti on probleemiks see, et erivajadused muutuvad vahel üsna meelevaldselt – riik võib puude tühistada, mis aga ei tähenda, et abivajadus on tõepoolest kadunud või et nüüd saadakse ühiskonnas paremini hakkama. Pigem tähendab puudekaotus abivõimaluste ahenemist. Nüüd siis on tekkinud oht, et need inimesed ei saa enam nende otsuste vaidlustamiseks tasuta abi.

Asi on seda piinlikum, et poliitikud, kellele nädala alguses selle kohta küsimuse esitasime, olid kui kuu pealt kukkunud. Ah et tõesti ei saa enam olulist nõustamisteenust?