Venemaa ja Valgevene vetostasid Eesti OSCE eesistumise 2024. aastal

„See, et me oleme NATO liige, tuli mängu alles hiljuti. Algselt oli üheks peamiseks põhjuseks lihtsalt see, et Eesti on justkui Venemaa-vaenulik riik. Tuletan meelde, et alles hiljuti sobis eesistujaks Poola, kelle suhted Venemaaga pole sugugi lihtsamad olnud;“ kirjutas Mihkelson sotsiaalmeedias ja lisas, et Venemaa on teadlikult kasutamas OSCE platformi praegu Lääne ühtsuse lõhkumiseks, mis on nende laiema strateegia osa.

„Nad tunnetavad, et USA ei saa OSCEt hingusele saata ning seepärast survestavad eelarve blokeerimise ja Eesti kandidatuuri vetostamisega. Kui aga nüüd nõustuvad ELi ja NATO liikmed Venemaa survega, siis on Moskva saavutanud suure diplomaatilise võidu. See kahjuks vihjab, et USA-l puudub strateegia Ukraina sõja võitmiseks või et strateegia on ikkagi jõuda Venemaaga läbirääkimiste laua taha. Selleks püütakse siis ka panna Lääne suurriike uskuma, et OSCE platvorm võiks olla üheks kokkupuutepunktiks.“

MIhkelsoni sõnul on Venemaa tegevuse eesmärgiks OSCEs muuhulgas ka panna lääneriike nõustuma survega, mis jätaks vähemalt mulje, et Eesti ja teiste Balti riikide suveräänsusel on väiksem tähendus kui Lääne suurriikidel. „Siit oleks juba vaid väike samm mõjuväljade poliitikani. Minu hinnangul ei saa ega tohi Eesti loobuda oma kandidatuurist just Euroopa julgeolekuarhitektuuri kaitsmise nimel. Eesti diplomaadid peaksid koos liitlaste ja eeskätt Ameerika Ühendriikidega näitama, et OSCE on jõudnud sellesse olukorda mitte meie kandidatuuri, vaid Venemaa agressiooni tõttu. On täiesti selge, et Venemaa agressioon Ukraina vastu tegi selgeks, et OSCE pole enam osa läänemaailma julgeolekuarhitektuurist arhitektuurist, vaid kahjuks näitab toimuv, et 1975. aastal vallandunud nn „Helsingi Vaim“ on lõplikult haihtunud.“