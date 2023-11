RÕÕMUSÕNUM: jõuluvanad oma teenuse hinda ei tõsta!

Kuu enne jõuluõhtut on enamikul jõuluvanadest juba plaanid paigas. Läänemaal tegutseb jõulumees Juuris, kel pole 24. detsembriks enam ühtegi vaba aega. Samuti on suuresti teada esimese ja teise jõulupüha külaskäigud. „Jõululaupäeval alustan keskpäeva kandis ja viimane kodu on märgitud kella üheksaks õhtul,“ vaatab ta kalendrisse.