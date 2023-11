Riigikogus jäi pooleli valitsuse usaldusküsimusega seotud eelnõu arutelu

Eelnõuga oli algselt kavas võimaldada sotsiaalkindlustusametil keelduda hüvitise kojukandest, kui mõnd muud hüvitist makstakse hüvitise saaja arvelduskontole. Teise lugemise eel eelnõusse tehtud muudatusega võetakse sellekohased sätted eelnõust välja ja jäetakse praegu kehtiv põhimõte muutmata. See tähendab, et ka edaspidi on võimalik näiteks pension lasta posti teel koju kanda, isegi kui Sotsiaalkindlustusamet maksab mõnd muud hüvitist hüvitise saaja arvelduskontole.