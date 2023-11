MUSTA REEDE HULLUS! Hanah Lahe: inimestele sisendatakse, et tuleb käituda „kõik või mitte midagi“ mantra järgi, mõtlemata tagajärgedele

Iga-aastane suurim tarbimispüha on taaskord on kätte jõudmas. Maailm täitub allahindlusi reklaamivate kollaste siltidega poelettidel ja vilkuvate bänneritega kodulehtedel, et meelitada tarbijaid kaupa või teenuseid soodsa hinnaga ostma. Must reede on ühtaegu parim (ja mõju mõttes halvim) näide tänapäeva tarbimisühiskonnast ja -mentaliteedist, kus kiirelt muutuvad trendid ajendavad inimesi enam uusi asju ostma või „vana“ uue vastu vahetama. Iroonilisel kombel satub tänavune must reede just 18.- 26.novembril toimuva Euroopa jäätmetekke vähendamise nädalasse.