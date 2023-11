RAHA JAGUB: riik paneb 300 000 eurot Keenia e-teenuste arendamisse

16. novembril algatatud hanke eesmärk on luua platvorm, mis aitaks Keenia valitsusel kasvatada infosüsteemide koosvõimet kodanikukesksete e-teenuste pakkumiseks.

Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskuse (ESTDEV) digiarengu valdkonnajuht Andres Ääremaa rääkis ERR-ile , et tegu on rahvusvahelise projektiga, mida rahastavad lisaks arengukoostöö keskusele, kes projekti ka ellu viib, Euroopa Liit ja Saksamaa Arengukoostöö Agentuur (GIZ).

„Kogu projekti eelarve on 2,4 miljonit eurot, millest 2,1 miljonit on välisrahastus ja 300 000 Eesti rahastus,“ selgitas ta, et projekt peaks aitama Keenia kodanikukeskset e-valitsemist võimestada ja lisaks koosvõimeraamistiku loomisele, mida soovitakse saavutada alanud hankega, toetatakse Keenia avalikku sektorit kolme kodanikukeskse e-teenuse loomisel, heade e-valitsemise tavade juurutamisel ning nende võimekuste kasvatamisel.