Eesti ja Ameerika Ühendriigid allkirjastasid salastatud teabe kaitse kokkuleppe

Eesti suursaadik Prikk sõnas allkirjastamisel, et kuigi esimene analoogne kokkulepe sõlmiti Eesti ja Ühendriikide vahel juba 2000. aastal, siis nüüd oleme jõudnud teha järgmise sammu. „Kuigi Eesti koostöö Ameerika Ühendriikidega on olnud väga hea ning seda igas valdkonnas, peegeldab uus kokkulepe veelgi laienevat koostööd kahe riigi vahel. Uus kokkulepe aitab edendada salastatud infovahetust, seda eriti välissuhtluses, küberjulgeoleku valdkonnas ja politseistruktuuride koostöös. Samuti annab antud lepe lisavõimalusi Eesti ettevõtetele, kes soovivad laieneda Ühendriikide turule ning osaleda salastatud hangetes,“ lisas suursaadik.

Salastatud teabe kaitse kokkulepe on rahvusvaheline leping, mille eesmärk on pakkuda nii Eesti kui ka USA riigisaladusele vastastikku rahvusvahelise õiguse kohaselt maksimaalset kaitset. Sellise lepingu on Eesti sõlminud 32 lähedase partnerriigiga. Esimene analoogne kokkulepe sõlmiti Eesti ja Ühendriikide vahel juba 2000. aastal, kuid see hõlmas vaid kahe riigi salastatud sõjalise teabe kaitse põhimõtteid. Uus kokkulepe paneb aluse kogu salastatud teabe vahetamisele. Leping registreeritakse ÜRO sekretariaadis ja avaldatakse peale jõustumist Riigi Teatajas.