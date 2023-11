Karin Rask designi aastalõpu kollektsioon on kohal

Foto : KarinRask.com

Lisaks kimonokleidile leidub uue kollektsiooni valikus pidulikke kleite igale maitsele –esindatud on uhkete puhv-varrukatega metallikkangast kleit, õrn ja voogav maxi kleit , hästilangev pastelne siidkleit ning pehme sametkleit. Kõik kleidid on ainueksemplarid või valminud väga väikeses tiraažis, mistõttu pole ohtu teise samasuguse kleidiga peol kohtuda.

Kõigis meie kollektsioonides on alati esindatud klassikaline must kleit. Seekordse kollektsiooni valikus on nii kimono varrukatega must litritega kleit, lahtise seljaosaga sensuaalne must kleit kui voogav puhvis varrukatega ning laia satsiosaga must kleit, mille valmimiseks kulub 6 meetrit kangast.