JÄETAKSE MEELEGA KUIVALE? Psühholoog: „Harvadel juhtudel kasutatakse tõepoolest partneri käitumise muutmiseks seksuaalsest lähedusest keeldumist.“

Keskealine Ingrid on oma praeguse elukaaslasega koos olnud üle kümne aasta ning naise sõnul näib nende suhetes kõik korras olevat. „Kui on erimeelsus, räägime asjad läbi. Mingisuguseid karistamismehhanisme ei kasuta ei mina ega tema. Kui on olnud tüli, kuid mõlemal on pärast leppimist seksiisu, siis seksime. Ei ole nii, et ma olen veel mitu kuud pahur ja ütlen talle „ei“, kuna tahan talle kohta kätte näidata,“ räägib naine.