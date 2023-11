Pidutsejale autoga otsa sõitnud politseinik otsib õigust riigikohtus

Vahejuhtum leidis aset 2022. aasta 2. aprillil kella nelja ajal öösel, kui Pärnu kesklinnas hüppas 21aastane noormees seisva politseisõiduki kapotile ja jooksis minema. Autos olnud patrullpolitseinik Robertas Požela hakkas teda jälitama ja sõitis peatamise eesmärgil sündmuskoha vahetus läheduses noormehele otsa. Pärast seda võttis Požela kannatanult seadusliku aluseta vabaduse, kasutades selleks käeraudu, ning toimetas kannatanu kainenema, selgub Pärnu maakohtus arutusel olnud kohtuasjast. Požela sõnul oli tegemist õnnetusjuhtumiga ning ta lootis kannatanust autoga mööda sõita, kuid kannatanu kaldus ootamatult paremale autole ette. Kohtulikul uurimisel eeltoodud väide tõendamist ei leidnud.

Pärnu maakohus tuvastas, et pärast kannatanule otsa sõitmist ei olnud kannatanu agressiivne, ta ei olnud ohtlik endale ega ka teistele. Noormees tunnistas, et käitus politseiauto kapotile istuma hüpates rumalalt ja mõtlematult. Kannatanu käitumises politsei ühegi süüteo tunnuseid ei näinud ja temaga ühtegi menetlust läbi ei viidud.

Kohtu hinnangul ei olnud noormehe suhtes sunni kasutamine põhjendatud ja see oli toimunud sündmust arvestades ebaproportsionaalne. Samuti puudus igasugune vajadus talle käeraudade paigaldamiseks ja kainenema toimetamiseks.

Tänavu märtsi lõpus tunnistas Pärnu maakohus Pärnu politseijaoskonna patrullpolitseiniku Robertas Požela süüdi võimuliialdamises ja seadusliku aluseta isikult vabaduse võtmises ning mõistis talle liitkaristuseks kaheaastase vangistuse kaheaastase katseajaga. Kaitsja pöördus edasikaebusega Tallinna ringkonnakohtusse, kes jättis oktoobris maakohtu otsuse muutmata. Nüüd on politseiniku kaitsja vaidlustanud ringkonnakohtu otsuse riigikohtus.